Þægilegt fyrir íslensku strákana gegn Eistum

Íslenska U-21 árs landslið karla fór létt með Eista í undankeppni EM í dag.
Daníel Tristan Guðjohnsen kom Íslandi yfir í upphafi leiks en Kristjan Kriis jafnaði þegar um tíu mínútur lifðu fyrri hálfleiks, áður en Viktor Bjarki Daðason kom heimamönnum yfir á ný.
Viktor var aftur á ferðinni snemma í seinni hálfleik og skömmu síðar skoraði Daníel fjórða markið.
Hilmir Rafn Mikaelsson og Helgi Fróði Ingason komu Íslandi í 6-1 áður en Ramol Sillamaa minnkaði muninn í 5-2 í restina og þar við sat.
Ísland er í öðru sæti riðilsins með 11 stig, 2 stigum á undan Færeyjum.