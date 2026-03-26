Stuðningsmenn Liverpool bálreiðir

Liverpool hefur staðfest að miðaverð muni hækka næstu þrjú tímabil, sem hefur vakið hörð viðbrögð frá stuðningsmönnum félagsins.
Hækkunin tekur gildi frá tímabilinu 2026-2027. Almennir miðar fyrir fullorðna hækka um 1,25–1,75 pund á leik, á meðan ársmiðar hækka um allt að 27 pund.
Félagið segir hækkunina nauðsynlega vegna aukins rekstrarkostnaðar, þar á meðal hækkunar á launum starfsfólks, orkukostnaði og öðrum útgjöldum.
Stuðningsmannafélag Liverpool segist hins vegar mjög vonsvikið og gagnrýnir ákvörðunina harðlega. Telur það þetta skref í rétt átt, sér í lagi í ljósi aukinna tekna félagsins.