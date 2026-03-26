Spilafíkill hélt upp á afmæli sitt – Borgaði 40 milljónir og var með spilavíta þema

Ivan Toney, framherji enska landsliðsins, vakti athygli þegar hann hélt upp á þrítugsafmæli sitt með glæsilegu spilavítiþema í London.
Veislan fór fram á fimm stjörnu hóteli og var meðal annars boðið upp á rúllettuborð og svartan klæðaburð. Samkvæmt enskum blöðum kostaði hátíðin allt að 250 þúsund pund og vakti nokkra kátínu meðal gesta í ljósi fortíðar Toneys tengdrar veðmálum.
Toney var settur í átta mánaða bann árið 2023 eftir að hafa brotið reglur enska knattspyrnusambandsins með því að leggja 232 veðmál á leiki. Hann hefur sjálfur sagt að hann hafi glímt við spilafíkn á þeim tíma.
Meðal gesta í afmælinu voru þekktir knattspyrnumenn, þar á meðal Jack Grealish og leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni, auk þátttakenda úr raunveruleikaþáttunum Love Island.
Eftir að hafa snúið aftur úr banninu færði Toney sig til Sádi-Arabíu þar sem hann leikur nú með Al-Ahli eftir um 40 milljóna punda félagaskipti.