Sonur Ronaldo að semja við eitt af hans gömlu félögum

Cristiano Ronaldo Jr gæti fetað í fótspor föður síns og gengið til liðs við Real Madrid, samkvæmt nýjustu fréttum.
Talið er að hinn 15 ára gamli sóknarmaður hafi æft með U16 liði félagsins á dögunum og sé möguleg framtíðarviðbót í akademíu spænska stórliðsins.
Faðir hans, Cristiano Ronaldo, er markahæsti leikmaður í sögu Real Madrid með 450 mörk í 438 leikjum og er af mörgum talinn einn besti leikmaður í sögu félagsins. Á tíma sínum hjá félaginu vann hann fjölda titla og varð goðsögn á Santiago Bernabeu Stadium.
Cristiano Ronaldo Jr er nú skráður í unglingastarf Al-Nassr, þar sem faðir hans leikur með aðalliðinu.
Ef af vistaskiptunum verður mun hann hafa verið á mála hjá fjórum félögum sem faðir hans hefur einnig spilað fyrir, en hann hefur áður verið hjá Manchester United og Juventus.
Þróun hans verður því áhugaverð að fylgjast með á næstu árum.