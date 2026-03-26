Fimmtudagur 26.mars 2026

Áhrif Salah ekki bara innan vallar – Hatursglæpum í Liverpool fækkað verulega

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

Sonur Ronaldo að semja við eitt af hans gömlu félögum

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 26. mars 2026 09:00

Cristiano Ronaldo Jr gæti fetað í fótspor föður síns og gengið til liðs við Real Madrid, samkvæmt nýjustu fréttum.

Talið er að hinn 15 ára gamli sóknarmaður hafi æft með U16 liði félagsins á dögunum og sé möguleg framtíðarviðbót í akademíu spænska stórliðsins.

Faðir hans, Cristiano Ronaldo, er markahæsti leikmaður í sögu Real Madrid með 450 mörk í 438 leikjum og er af mörgum talinn einn besti leikmaður í sögu félagsins. Á tíma sínum hjá félaginu vann hann fjölda titla og varð goðsögn á Santiago Bernabeu Stadium.

Cristiano Ronaldo Jr er nú skráður í unglingastarf Al-Nassr, þar sem faðir hans leikur með aðalliðinu.

Ef af vistaskiptunum verður mun hann hafa verið á mála hjá fjórum félögum sem faðir hans hefur einnig spilað fyrir, en hann hefur áður verið hjá Manchester United og Juventus.

Þróun hans verður því áhugaverð að fylgjast með á næstu árum.

