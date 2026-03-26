Neville varpar fram áhugaverðri kenningu í kjölfar tilkynningar Salah í vikunni

Gary Neville telur að Mohamed Salah sé líklega þegar búinn að ákveða næsta áfangastað eftir að hann tilkynnti brottför sína frá Liverpool.
Salah tilkynnti um yfirvofandi brottför sína frá Liverpool á dögunum og hefur hann einna helst verið oraður við Sádi-Arabíu og MLS-deildina vestan hafs.
„Tímasetning tilkynningarinnar bendir til þess að samkomulag einhvers staðar sé í höfn,“ segir Neville.
Jamie Carragher er á annarri skoðun og telur líklegt að Salah vilji halda áfram að spila í Evrópu frekar en að fara til Sádí eða í MLS-deildina.