Milljónamæringur gómaður við að keyra of hratt – Þarf að hósta upp rúmum 100 þúsund kalli

Alejandro Garnacho, leikmaður Chelsea, hefur verið sektaður fyrir hraðakstur skammt frá æfingasvæði Manchester United.
Garnacho ók á 80 kílómetra (50 mílna) hraða þar sem hámarkshraði var 64 kílómetra (40 mílna) hraði þann 26. ágúst, aðeins fjórum dögum áður en hann gekk til liðs við Chelsea frá United fyrir um 40 milljónir punda.
Hann játaði brotið fyrir dómi og sagðist iðrast gjörða sinna. Hann var sektaður um 660 pund, um 110 þúsund krónur, og fékk þrjá refsipunkta á ökuskírteini sitt.
Það ætti ekki að vera vandamál fyrir Argentínumanninn að hósta upp þessari upphæð, enda þénar hann ansi vel á Stamford Bridge.
Garnacho hefur leikið 36 leiki fyrir Chelsea frá því hann kom í sumar og skorað í þeim sjö mörk.