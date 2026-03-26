Fimmtudagur 26.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Stuðningsmenn Liverpool bálreiðir

90 Mínútur

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

433
433Sport

Máni segir framkomu íslenskra yfirvalda skítlega – Hvetur ríka knattspyrnumenn til að geyma peningana erlendis

433
Fimmtudaginn 26. mars 2026 15:23

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þorkell Máni Pétursson, stjórnarmaður hjá KSÍ, hvetur alla ríka íslenska knattspyrnumenn að geyma peninga sína erlendis ef ríkisstjórn og borg fari ekki að byggja upp Laugardalsvöll.

KSÍ hefur í áraraðir beðið eftir framkvæmdum við Laugardalsvöll, búið er að lagfæra leikflötinn en KSÍ vill frekar framkvæmdir á mannvirkjum.

Aðstaða fyrir leikmenn í búningsklefum er löngu komin til ára sinna, aðstaða fyrir stuðningsmenn er ekki góð og aðstaða fyrir fjölmiðlamenn er einnig ábótavant.

Máni segir í harðorði færslu á X-inu að ef höll fyrir handbolta og körfubolta verður reist áður en Laugardalsvöllur verði kláraður, sé nóg komið.

„Ef Þjóðahöll verður byggð áður en Laugardalsvöllur verður kláraður. Held ég að það sé rétt að hvetja alla atvinnumenn okkar í knattspyrnu að fjárfesta og geyma alla peningana sína erlendis,“ skrifar Máni og heldur áfram.

„Þessi skítlega framkoma yfirvalda gagnvart knattspyrnunni í þessu landi þarf að fara svara með einni góðri tæklingu.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

