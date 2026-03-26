Mættur í enska landsliðið en gæti farið frá Arsenal í sumar

Ben White gæti verið á leið frá Arsenal í sumar þrátt fyrir að hafa snúið aftur í enska landsliðshópinn.
Varnarmaðurinn, sem er 28 ára, hefur nýlega verið kallaður aftur inn í landsliðið eftir fjarveru, en framtíð hans hjá Arsenal er óljós. Samkvæmt heimildum hefur Everton mikinn áhuga á að fá hann til félagsins.
White hefur verið fastamaður hjá Arsenal undanfarin ár og gegnt mikilvægu hlutverki í liði Mikel Arteta. Hins vegar gæti breyting á leikmannahópnum eða aukin samkeppni um stöður haft áhrif á stöðu hans.
Everton er talið vilja styrkja varnarleik sinn og lítur á White sem reynslumikinn kost sem gæti bætt liðið verulega.
Ekki liggur fyrir hvort Arsenal sé tilbúið að selja leikmanninn, en áhugi Everton gæti sett af stað viðræður á næstu mánuðum.