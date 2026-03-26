Liverpool hefur einnig áhuga – Liðsfélagar hans einnig á blaði

Liverpool hefur augastað á kantmanninum Khvicha Kvaratskhelia hjá Paris Saint-Germain sem mögulegum arftaka Mohamed Salah.
Samkvæmt blaðamanninum Ben Jacobs er Kvaratskhelia meðal leikmanna sem heilla yfirmenn á Anfield, ásamt nöfnum á borð við Bradley Barcola og Desire Doue, sem einnig spila með PSG.
Kvaratskhelia hefur einnig verið orðaður við Arsenal undanfarið, en talið er að Evrópumeistararnir hafi þó engan áhuga á að selja bestu menn sína.
Menn eins og Anthony Gordon hjá Newcastle og Michael Olise hjá Bayern Munchen hafa einnig verið orðaðir við Liverpool til að fylla skarð Salah, sem opinberaði fyrr í vikunni að hann væri á förum í sumar.