Látin eftir hetjulega baráttu við krabbamein – „Það er erfitt að útskýra fyrir börnunum að mamma þeirra komi ekki heim“

Graham Carey, leikmaður Dunfermline Athletic í Skotlandi, segir hjarta sitt brotið eftir að eiginkona hans, Rachel Borthwick, lést aðeins 36 ára gömul eftir langa baráttu við krabbamein.
Borthwick greindist með alvarlegt brjóstakrabbamein árið 2021 og hafði síðustu ár leitað sér meðferðar erlendis, meðal annars í Þýskalandi og á Indlandi. Hún lést á sunnudag, umvafin fjölskyldu sinni.
Carey hefur misst af leikjum að undanförnu til að vera með henni.
„Hjarta mitt er brotið. Það er erfitt að útskýra fyrir börnunum að mamma þeirra komi ekki heim“, skrifar Carey meðal annars í færslu á samfélagsmiðlum.
Carey er skoskur og hefur einnig verið á mála hjá liðum eins og Celtic og St. Mirren. Þá hefur hann einnig leikið í ensku B-deildinni og í Búlgaríu, svo eitthvað sé nefnt.