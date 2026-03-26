Jóhann Berg afþakkaði tilboð Breiðabliks

Jóhann Berg Guðmundsson hefur afþakkað tilboð Breiðabliks. Fótbolti.net segir fyrst frá og 433.is hefur staðfestar heimildir fyrir því sama.
Jóhann hafði íhugað heimkomu síðustu daga en hefur ákveðið að hafna því, fleiri íslensk félög höfðu haft samband við Jóhann samkvæmt sömu heimildum.
Jóhann rifti samningi sínum við Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum á dögunum en hann hefur verið í atvinnumennsku í átján ár.
Jóhann fagnar 36 ára afmæli sínu síðar á þessu ári en hann hefur spilað yfir 100 landsleiki fyrir hönd Íslands.
Hann lék með Breiðablik áður en hann hélt í atvinnumennsku árið 2008 þegar hann samdi við AZ Alkmaar í Hollandi. Hann lék svo í tíu ár á Englandi, í tvö ár með Charlton og í átta ár með Burnley.
Hann hefur svo spilað í Sádí Arabíu og með Al-Dhafra síðustu tvö árin. Óvíst er hvapða skref hann tekur á næstu mánuðum.