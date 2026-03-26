Hótar málsókn eftir að sagt var að fyrirsætur hafi verið á heimili hans

Angel Di María hefur brugðist hart við ásökunum um einkalíf sitt og hótar nú blaðamanni lögsókn.
Argentínski kantmaðurinn, sem er 38 ára og leikur nú með Rosario Central, svaraði orðrómi á samfélagsmiðlum þar sem fullyrt var að eiginkona hans, Jorgelina Cardoso, hefði orðið æst eftir að hafa uppgötvað að fyrirsætur hefðu komið inn á heimili þeirra án hennar vitundar.
Samkvæmt færslu sem dreifðist á netinu átti að hafa heyrst hávær rifrildi á heimili parsins, en nágrannar gátu ekki róað ástandið. Di María neitar þessum ásökunum alfarið og segir þær uppspuna.
Hann sakaði viðkomandi um að reyna að sverta mannorð sitt og fjölskyldu sinnar og sagði að ef slíkar fullyrðingar héldu áfram myndi hann fara í mál og krefjast skaðabóta.
Eiginkona hans brást einnig við og birti meðal annars símanúmer blaðamannsins sem setti fram ásakanirnar.
Di María hefur verið giftur Cardoso síðan 2011 og þau hafa fylgst að í gegnum feril hans, meðal annars þegar hann lék með Real Madrid og síðar Manchester United.