Grátlegt fyrir Heimi og félaga

Heimir Hallgrímsson og hans lærisveinar í írska landsliðinu töpuðu á grátlegan hátt í vítaspyrnukeppni gegn Tékklandi í undanúrslitum umspils um sæti á HM í sumar.
Írar byrjuðu leikinn mun betur og kom Troy Parrott þeim yfir af vítapunktinum á 19. mínútu. Þeir komust svo í 0-2 með sjálfsmarki Matej Kovar skömmu síðar.
Patrik Schick jafnaði af vítapunktinum á 27. mínútu og staðan í hálfleik var 1-2. Tékkar komu mun sterkari út í seinni hálfleik en jöfnuðu ekki fyrr en á 86. mínútu og tryggðu framlengingu.
Þar skoraði hvorugt liðið og því farið í vítaspyrnukeppni, þar sem Tékkar höfðu betur.
Tékkar mæta Danmörku í úrslitaleiknum um sæti á HM, en Danir unnu 4-0 sigur Norður-Makedóníu.
Ítalir eru komnir áfram eftir 2-0 sigur á Norður-Írum þar sem Sandro Tonali og Moise Kean skoruðu mörkin. Þeir mæta Bosníu, sem vann Wales í vítaspyrnukeppni, í úrslitaleik um að komast á HM.
Svíar unnu Úkraínu 1-3 með þrennu frá Viktor Gyokeres. Mæta þeir Póllandi, sem vann Albani í kvöld. Kósóvó og Tyrkland mætast einnig eftir sigra á Slóvakíu og Rúmeníu.