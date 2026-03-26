Fjallað um áhuga úr stærstu deildunum á Ágústi Orra

Mikill áhugi er á Ágústi Orra Þorsteinssyni, leikmanni Breiðabliks, samkvæmt íþróttafréttamanninum og félagaskiptasérfræðingnum Rudy Galetti.
Ágúst er 21 árs gamall leikmaður Breiðabliks og eru afar miklar vonir bundnar við þennan efnilega leikmann.
Galetti segir að félög úr stærstu fimm deildum Evrópu séu á meðal þeirra sem hafa spurst fyrir um Ágúst, en fjöldi evrópskra félaga hefur sýnt honum áhuga.
Eins og Galetti vekur athygli á lék Ágúst sinn fyrsta A-landsleik fyrir Íslands hönd, gegn Mexíkó, á dögunum. Þá er hann fastamaður í U-21 árs landsliðinu.
🚨🇮🇸 EXCL | Several European clubs, including from top-5 leagues, have asked for info on Agust Orri Thorsteinsson.
The Breidablik player, who hit a top speed of 36 km/h, recently debuted for Iceland’s senior team and starts today in U21 Euro qualifiers vs Estonia.
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 26, 2026