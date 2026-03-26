Félagi Guardiola telur að hann muni hætta með City í sumar

Fyrrum yfirmaður íþróttamála hjá Bayern München telur að Pep Guardiola telur allar líkur á því að hann hætti hjá Manchester City í sumar.
Guardiola er samningsbundinn City til ársins 2027, en þrátt fyrir það hefur lengi verið rætt um að hann gæti ákveðið að stíga til hliðar eftir langan tíma hjá félaginu. Hann hefur stýrt liðinu í um áratug og náð miklum árangri.
Matthias Sammer, sem vann með Guardiola hjá Bayern München, telur að spænski þjálfarinn gæti þurft að taka sér hlé til að endurheimta orkuna.
„Mér finnst eitthvað ekki vera í lagi þegar ég horfi á hann. Ég þekki svipbrigði hans, líkamsmál og hvernig hann talar,“ sagði Sammer í viðtali.
Hann benti á að þó að Manchester City hafi unnið Carabao-bikarinn nýlega og virðist á góðri leið, þá gæti verið meira á bak við tjöldin.
Guardiola hefur enn ekki tekið ákvörðun um framtíð sína, en talið er að hann muni gera það á næstu vikum.
Framtíð hans gæti því orðið eitt stærsta umræðuefni sumarsins í ensku knattspyrnunni.