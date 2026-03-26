Endurvekja áhuga á Salah fyrir sumarið – Liverpool hafnaði 150 milljóna punda tilboði frá þeim fyrir nokkrum árum

Al-Ittihad hefur endurvakið áhuga sinn á Mohamed Salah, framherja Liverpool, fyrir komandi sumar.
Sádiarabíska félagið lagði fram 150 milljóna punda tilboð í Salah árið 2023 sem var hafnað, en nú gæti staðan verið önnur þar sem Egyptinn verður samningslaus í sumar og því fáanlegur frítt.
Salah, sem er 33 ára, fékk ekki þann áhuga frá öðrum félögum í janúarglugganum sem búist var við. Samkvæmt heimildum töldu eigendur Liverpool, Fenway Sports Group, að það gæti gert stöðuna erfiðari að halda áfram að krefjast hárrar söluupphæðar.
Salah fer frítt frá Liverpool í sumar og er talið líklegt að Sádí Arabía heilli hans.