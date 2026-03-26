Dómaramistök aukist í ensku úrvalsdeildinni

Mistök dómara, bæði inni á vellinum og í VAR-herberginu, hafa aukist í ensku úrvalsdeildinni á yfirstandandi tímabili.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu, en samkvæmt henni hafa alls 54 rangar eða misheppnaðar ákvarðanir verið teknar, samanborið við 44 á sama tíma í fyrra.
Sérstaklega vekur athygli að VAR-mistök eru þegar orðin 18, jafnmörg og á öllu síðasta tímabili.
Þrátt fyrir aukin mistök hefur töfum vegna VAR fækkað, sem þykir skref í rétta átt, en mikið hefur verið kvartað undan því síðustu ár að allt of langur tími sé tekinn í ákvarðanir sem teknar eru með hjálp VAR.