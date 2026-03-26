Casemiro fellur frá ákvæði í samningi við United svo hann geti spilað síðustu leikina

Manchester United og Casemiro hafa komist að samkomulagi um að virkja ekki ákvæði í samningi hans sem hefði sjálfkrafa framlengt hann um eitt ár.
Ákvæðið kvað á um að samningur Brasilíumannsins myndi framlengjast ef hann tæki þátt í öllum leikjum liðsins það sem eftir lifir tímabils. Nú hefur verið ákveðið að af því verði ekki, sem bendir til þess að framtíð hans hjá félaginu sé í óvissu.
Casemiro, sem er 34 ára, hefur verið lykilmaður hjá United frá því hann kom til félagsins, en staða hans hefur verið til umræðu undanfarið.
Casemiro fer frá United í sumar þegar samningur hans er á enda en óljóst er hvert hann fer.
Casemiro hefur verið mjög öflugur síðustu vikur og hafa margir stuðningsmenn kallað eftir því að hann fái nýjan samning.