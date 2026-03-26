Bjarni sat í sófanum með ungum syni sínum þegar fréttirnar bárust á þriðjudag – „Þá var það samt skellur að fá það staðfest“

Bjarni Helgason stjörnublaðamaður Morgunblaðsins skrifar skemmtilega grein í blað dagsins. Þar fer hann yfir tíðindin þriðjudagsins þegar Liverpool staðfesti að Mo Salah færi frá félaginu í sumar.
Salah skipar sér í hóp bestu leikmanna í sögu Liverpool, hann hefur hins vegar ekki fundið taktinn í ár og fær að fara frítt frá félaginu næsta sumar.
„Ég sat uppi í sófa með sjö ára gömlum syni mínum þegar ég sá tilkynningu frá Englandsmeisturum Liverpool um að egypski knattspyrnumaðurinn Mohamed Salah væri á förum frá félaginu í sumar. „Nei, nei, nei, Salah er að fara,“ sagði ég ósjálfrátt upphátt við son minn sem lá eins og klessa, alveg upp við mig í sófanum,“ skrifar Bjarni í Morgunblaðið í dag.
Sonur Bjarna var fljótur til svars. „Hann var fljótur til svars: „Hann er ekki uppáhaldsleikmaðurinn minn lengur. Hvað er hann að pæla að yfirgefa Liverpool?“ svaraði hann á móti.“
Bjarni rekur svo magnaðan árangur Salah í treyju Liverpool og segir. „Þó að maður hafi reiknað með því að Salah myndi fara í sumar þá var það samt skellur að fá það staðfest. Ég þekki hann ekki neitt en eins fáránlegt og það hljómar þá hefur hann átt svo stóran þátt í mörgum gleðistundum hjá mér undanfarin níu ár að það er hálfvandræðalegt.“