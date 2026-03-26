Fimmtudagur 26.mars 2026

Liverpool sagt vera í reglulegu sambandi við Alonso

Áfall fyrir Rooney fjölskylduna

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 26. mars 2026 13:30

Kai Rooney, sonur Manchester United goðsagnarinnar Wayne Rooney, verður frá keppni það sem eftir lifir tímabilsins vegna meiðsla.

Hinn 16 ára gamli leikmaður tilkynnti þetta sjálfur á samfélagsmiðlum þar sem hann skrifaði að hann væri vonsvikinn með að missa af restinni af tímabilinu en hygðist snúa sterkari til baka á undirbúningstímabilinu.

Rooney er talinn einn efnilegasti leikmaður akademíu Manchester United og hefur átt frábært tímabil. Hann lék sinn fyrsta leik á Old Trafford með U18-liði félagsins í janúar og hefur einnig tryggt sér sinn fyrsta styrktarsamning sem gerir honum kleift að skrifa undir atvinnumannssamning á næsta ári.

Hann var nýverið í eldlínunni með U16-liði United sem vann Premier League Shield og lagði sitt af mörkum í 2-0 sigri gegn Burnley. Foreldrar hans, Wayne og Coleen Rooney, fylgdust með leiknum úr stúkunni.

Þrátt fyrir meiðslin er framtíð Rooney talin björt og hann hefur þegar vakið athygli innan félagsins.

Hann skrifaði einnig nýlega undir hjá umboðsskrifstofunni Triple S Sports Management.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

