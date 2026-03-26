Áfall fyrir Rooney fjölskylduna

Kai Rooney, sonur Manchester United goðsagnarinnar Wayne Rooney, verður frá keppni það sem eftir lifir tímabilsins vegna meiðsla.
Hinn 16 ára gamli leikmaður tilkynnti þetta sjálfur á samfélagsmiðlum þar sem hann skrifaði að hann væri vonsvikinn með að missa af restinni af tímabilinu en hygðist snúa sterkari til baka á undirbúningstímabilinu.
Rooney er talinn einn efnilegasti leikmaður akademíu Manchester United og hefur átt frábært tímabil. Hann lék sinn fyrsta leik á Old Trafford með U18-liði félagsins í janúar og hefur einnig tryggt sér sinn fyrsta styrktarsamning sem gerir honum kleift að skrifa undir atvinnumannssamning á næsta ári.
Hann var nýverið í eldlínunni með U16-liði United sem vann Premier League Shield og lagði sitt af mörkum í 2-0 sigri gegn Burnley. Foreldrar hans, Wayne og Coleen Rooney, fylgdust með leiknum úr stúkunni.
Þrátt fyrir meiðslin er framtíð Rooney talin björt og hann hefur þegar vakið athygli innan félagsins.
Hann skrifaði einnig nýlega undir hjá umboðsskrifstofunni Triple S Sports Management.