Vilja endurnýja kynnin við leikmann Tottenham

Randal Kolo Muani, sem er á láni hjá Tottenham, er sagður áhugasamur um að snúa aftur til Juventus, þar sem hann lék á láni á síðasta tímabili.
Franski sóknamaðurinn hefur átt erfitt uppdráttar hjá Tottenham, en hann hafði skorað 10 mörk í 22 leikjum fyrir Juventus seinni hluta síðustu leiktíðar.
Jonathan David gekk í raðir Juventus í fyrra en hefur ekki náð að heilla, sem ýtir undir áhuga ítalska félagsins að fá Kolo Muani aftur.
Kolo Muani er hluti af liði Tottenham sem er í harðri fallbaráttu, en liðið er stigi fyrir ofan fallsæti þegar sjö umferðir eru eftir.