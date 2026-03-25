Í vandræðum með klósettferðir eftir slys í síðustu viku

Noa Lang, framherji Galatasaray, hefur lent í óvenjulegum vandræðum eftir alvarlegt meiðsli í Meistaradeildinni.
Lang, sem er 26 ára, slasaðist illa á hendi þegar hann rakst harkalega á auglýsingaskilti í leik gegn Liverpool í síðustu viku. Við áreksturinn reifst þumall hans illa og hann blæddi mikið, auk þess sem óttast var að þyrfti að fjarlægja fingurinn.
Hann fór í aðgerð og sem betur fer tókst að bjarga þumlinum, en bataferlið hefur verið erfitt. „Þumallinn er enn á sínum stað og læknar telja að hægt sé að sauma hann saman. Það eru góðar líkur á að hann nái sér,“ sagði Lang þegar hann var á landsliðsæfingu með Hollandi.
Hann viðurkenndi þó að meiðslin hafi haft áhrif á daglegt líf. „Ég get ekki einu sinni spilað PlayStation og þar sem ég er rétthentur er þetta ekki lítið mál í daglegum verkefnum eins og að fara á klósettið,“ sagði hann meðal annars.
Lang, sem er á láni hjá Galatasaray frá Napoli, er því heppinn að hafa sloppið við alvarlegri afleiðingar, en þarf nú að einbeita sér að bata áður en hann snýr aftur á völlinn.