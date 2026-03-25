United hefur mikinn áhuga á spænska stjóranum – Eftirsóttur víða

Manchester United hefur mikinn áhuga á Andoni Iraola, stjóra Bournemouth. Mirror segir frá.
Samningur Iraola rennur út í sumar og framtíð hans er óljós, sem hefur vakið athygli nokkurra félaga, sen Spánverjinn hefur slegið í gegn með Bournemouth.
Michael Carrick er í dag bráðabirgðastjóri United en ekki er víst hver tekur við í sumar. Iraola er þar á blaði.
United er að leita að framtíðarstjóra og Iraola passar vel við þá stefnu sem félagið vill innleiða.
Crystal Palace hefur einnig áhuga á Iraola og sömu sögu má segja um Athetic Bilbao, sem kappinn lék með á leikmannaferlinum.