Tvö ensk félög vilja Fabregas

Chelsea og Manchester City hafa bæði áhuga á Cesc Fabregas, núverandi stjóra Como. Vefmiðillinn Teamtalk heldur þessu fram.
Fabregas, sem er 38 ára, hefur vakið mikla athygli fyrir störf sín hjá Como í Serie A þar sem liðið situr í fjórða sæti. Þrátt fyrir takmarkaða reynslu í þjálfun hefur hann byggt upp gott orðspor á skömmum tíma.
Óvissa ríkir um framtíð Liam Rosenior hjá Chelsea, en hann tók við liðinu í janúar af Enzo Maresca. Stjórnendur félagsins gætu þó gefið honum meiri tíma, sérstaklega ef liðið nær Meistaradeildarsæti í vor.
Hjá Manchester City er einnig óvissa um framtíð Pep Guardiola. Fabregas lék undir hans stjórn hjá Barcelona og gæti City skoðað hann sem arftaka.
Það má allavega búast við því að fyrr eða síðar taki Fabregas við stærra liði.