Þetta eru líklegustu áfangastaðir Salah

Eftir að Mohamed Salah staðfesti yfirvofandi brottför sína frá Liverpool í gær eru veðbankar farnir að spá í næsta áfangastað.
Líklegast þykir að Salah fari í eitthvað lið í MLS-deildinni . Þar á eftir koma Al-Ittihad og Al-Nassr í Sádi-Arabíu, en lengi hefur verið talið líklegast að Egyptinn endi þar.
Al-Hilal er einnig inni í myndinni, en Evrópumeistarar Paris Saint-Germain eru taldir líklegastir af evrópskum liðum.
Lengra niður á listanum eru lið á borð við Barcelona, AC Milan og Bayern Munchen.
Það er því líklegast að hinn 33 ára gamli Salah haldi utan Evrópu, hvort sem það verði til austurs eða vesturs.