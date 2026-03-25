Skoða að selja framherja til að fjármagna kaup á Rashford

Barcelona hyggst selja leikmenn í sumar til að afla fjár og tryggja sér Marcus Rashford til frambúðar.
Rashford, sem er á láni frá Manchester United, hefur náð sér á strik á Spáni og unnið sér aftur sæti í enska landsliðinu.
Katalónska félagið hefur mikinn áhuga á að halda honum, en United hefur gert það ljóst að félagið vilji annað hvort selja hann eða fá hann aftur – ekki framlengja lánið. Talið er að verðmiðinn sé um 26 milljónir punda.
Til að fjármagna möguleg kaup er Barcelona að skoða að selja Ferran Torres í sumar. Spænski framherjinn, sem kom frá Manchester City árið 2022, er samningsbundinn til 2027, en félagið vill forðast að missa hann frítt síðar.
Barcelona þarf því að hagræða í leikmannahópnum ef það ætlar að halda Rashford áfram.