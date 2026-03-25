Senda frá sér yfirlýsingu í kjölfar mikillar reiði – Umdeildur þjóðernissinni kom í heimsókn

Þjóðernissinninn Nigel Farage heimsótti knattspyrnufélagið Ipswich í gær og fór það vægast sagt illa í stuðningsmenn þess.
Birti Farage myndir innan úr búningsklefa liðsins og frá vellinum. Gantaðist hann þá með að verða næsti knattspyrnustjóri liðsins, sem spilar í ensku B-deildinni eftir að hafa fallið úr úrvalsdeildinni í fyrra.
Stuðningsmenn eru sem fyrr segir ekki sáttir við þetta og benda margir á að ekki eigi að blanda saman pólitík og knattspyrnu, sér í lagi vegna þess hversu umdeildur Farage er.
Ipswich hefur sent frá sér yfirlýsingu þess efnis að Farage hafi ekki heimsótt leikvanginn í þeirra boði, heldur keypt sér einkatúr á eigin vegum.