Segja Liverpool að gleyma þeirri hugmynd að þessi maður fylli skarð Salah

Liverpool stendur frammi fyrir erfiðu verkefni í leit sinni að arftaka Mohamed Salah, en áhugi félagsins á Michael Olise virðist ólíklegur til árangurs.
Olise, sem leikur með Bayern Munich, er sagður vera ofarlega á óskalista Liverpool fyrir sumarið. Samkvæmt fréttum er félagið tilbúið að bjóða allt að 173 milljónir punda fyrir kantmanninn. Þá er Real Madrid einnig sagt hafa áhuga og gæti lagt fram tilboð upp á um 143 milljónir punda.
Forráðamenn Bayern hafa þó tekið skýra afstöðu og segja leikmanninn ekki til sölu. Salah fer frá Liverpool í sumar eftir að hafa samið við félagi um að rifta samningi hans þá.
Íþróttastjórinn Max Eberl sagði að félagið væri ekki einu sinni að íhuga að selja Olise og benti á að hann hefði allt sem hann þyrfti hjá Bayern. Framkvæmdastjórinn Jan-Christian Dreesen tók í sama streng.
Samningur Olise við Bayern gildir í þrjú ár til viðbótar og því virðist afar ólíklegt að stórlið Evrópu nái að lokka hann í burtu á næstunni.