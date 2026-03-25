Raunverulegur möguleiki á skiptum lykilmannsins í sumar

Enzo Fernandez, miðjumaður Chelsea, er sagður opinn fyrir því að ganga til liðs við Real Madrid í sumar.
Samkvæmt Talksport er raunverulegur möguleiki á skiptunum, Real Madrid hefur mikinn áhuga og leikmaðurinn telur að þetta yrði gott skref fyrir sinn feril.
Fernandez hefur verið lykilmaður hjá Chelsea frá því hann kom til félagsins en þykir passa vel inn í leikstíl Real Madrid.
Einnig er Paris Saint-Germain sagt fylgjast með stöðunni og einnig hafa áfangastaðir í Sádi-Arabíu verið nefndir, en Argentínumaðurinn er sagður vilja vera áfram í Evrópu.
Fernandez er þó með langtímasamning á Stamford Bridge. Chelsea vill þá ekki selja hann og því er ljóst að kappinn verður rándýr, færi hann sig um set í sumar.