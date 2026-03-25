Pirringur vegna síðasta sumars gæti haft áhrif á leit Liverpool að eftirmanni Salah

Liverpool er farið að skoða mögulega arftaka Mohamed Salah og er Anthony Gordon hjá Newcastle United til að mynda nefndur í þeirri umræðu í erlendum miðlum.
Gordon hefur verið í frábæru formi á tímabilinu með 17 mörk og fjórar stoðsendingar og þykir raunhæfur kostur til að fylla skarð Salah.
Það er þó talið að það yrði ekki einfalt fyrir Liverpool að kaupa Gordon, en hjá Newcastle eru menn ósáttir við hvernig viðskiptin á Alexander Isak fóru fram síðasta sumar.
Samkvæmt fréttum er hann þó ekki eini leikmaðurinn sem Liverpool skoðar, en einnig eru Michael Olise hjá Bayern Munchen Bradley Barcola hjá Paris Saint-Germain nefndur til sögunnar.
Salah tilkynnti í gær að hann væri á förum frá Liverpool í sumar, þó svo að hann eigi rúmt ár eftir af samningi sínum á Anfield.