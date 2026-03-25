Íslendingar á ferð og flugi um Evrópu næstu daga

Fjórir dómaraeftirlitsmenn verða að störfum í núverandi landsleikjahléi.
Gylfi Þór Orrason verður að störfum í riðli í seinni umferð undankeppni EM 2026 hjá U19 karla í Rúmeníu. Þar leika Rúmenía, Norður Írland, Úkraína og Kasakstan.
Þóroddur Hjaltalín verður að störfum á ráðstefnu dómarastjóra í Evrópu frá 23.-26. mars, en ráðstefnan er haldin á Möltu.
Gunnar Jarl Jónsson verður dómaraeftirlitsmaður í undankeppni EM 2027 hjá U21 karla á leik Írlands og Moldóvu sem fer fram í Dublin, Írlandi, 26. mars.
Kristinn Jakobsson verður dómaraeftirlitsmaður í undankeppni EM 2027 hjá U21 karla á leik Sviss og Færeyja sem fer fram í Thun, Sviss, 27. mars.