Hneyksli hjá Real Madrid í kringum meiðsli Mbappe

Kylian Mbappé, stjarna Real Madrid, er sagður hafa leikið meiddur í nokkrar vikur eftir mistök hjá læknateymi félagsins.
Franski framherjinn meiddist á hné í leik gegn Celta Vigo í desember og fór í myndatöku til að greina meiðslin. Samkvæmt spænskum miðlum var hins vegar skannað vitlaust hné, hægra í stað þess vinstra og því fannst ekkert að í fyrstu.
Í kjölfarið hélt Mbappé áfram að spila og tók þátt í þremur leikjum til viðbótar áður en raunveruleg meiðsli komu í ljós. Þá kom í ljós að hann var með slit í liðbandi í hnénu.
Real Madrid staðfesti síðar að Mbappé væri meiddur, en lýsti meiðslunum sem tognun í opinberri yfirlýsingu á gamlársdag.
Málið hefur vakið athygli og spurningar um verklag læknateymis félagsins, þar sem mistökin gætu hafa haft áhrif á bataferli leikmannsins.
Mbappé, sem gekk til liðs við Real Madrid frá Paris Saint-Germain, er einn mikilvægasti leikmaður liðsins og meiðsli hans eru því mikið áfall fyrir félagið.