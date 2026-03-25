Goðsögn kemur ákvörðun Arteta til varnar og segir tapið geta hjálpað liðinu

Jens Lehmann, fyrrum markvörður Arsenal og goðsögn félagsins, segir Mikel Arteta ekki hafa gert mistök með því að velja Kepa Arrizabalaga í marki Arsenal í úrslitaleik deildabikarsins.
Kepa gerði dýrkeypt mistök í 2-0 tapi gegn Manchester City sem kveikti umræðu um hvort David Raya hefði átt að byrja.
„Alls ekki. Kepa er góður markvörður og kom þeim í úrslitaleikinn,“ segir Lehmann hins vegar.
Hann telur tapið jafnvel geta reynst jákvætt fyrir Arsenal og kveikt í liðinu á lokasprettinum, en liðið er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og enn með í bikarnum og Meistaradeildinni.
„Þú vinnur ekki fjóra titla. Nú geta þeir einbeitt sér að deildinni, bikarnum og Meistaradeildinni,“ segir Lehmann, sem bætti þó við að hann hefði smá áhyggjur af því að Arsenal hafi virst vanta leiðtoga til að stíga upp þegar á móti blés í leiknum gegn City.