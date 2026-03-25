Miðvikudagur 25.mars 2026

Þakklátur Sóli Hólm bregst við tíðindum gærdagsins – „Rökrétt en fyrsta tilfinningin er sú að maður er í uppnámi“

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

Goðsögn kemur ákvörðun Arteta til varnar og segir tapið geta hjálpað liðinu

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 25. mars 2026 10:00

Jens Lehmann, fyrrum markvörður Arsenal og goðsögn félagsins, segir Mikel Arteta ekki hafa gert mistök með því að velja Kepa Arrizabalaga í marki Arsenal í úrslitaleik deildabikarsins.

Kepa gerði dýrkeypt mistök í 2-0 tapi gegn Manchester City sem kveikti umræðu um hvort David Raya hefði átt að byrja.

„Alls ekki. Kepa er góður markvörður og kom þeim í úrslitaleikinn,“ segir Lehmann hins vegar.

Hann telur tapið jafnvel geta reynst jákvætt fyrir Arsenal og kveikt í liðinu á lokasprettinum, en liðið er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og enn með í bikarnum og Meistaradeildinni.

„Þú vinnur ekki fjóra titla. Nú geta þeir einbeitt sér að deildinni, bikarnum og Meistaradeildinni,“ segir Lehmann, sem bætti þó við að hann hefði smá áhyggjur af því að Arsenal hafi virst vanta leiðtoga til að stíga upp þegar á móti blés í leiknum gegn City.

