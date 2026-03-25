Miðvikudagur 25.mars 2026

Í vandræðum með klósettferðir eftir slys í síðustu viku

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

Furðulegt safn á heimili Messi – Eiginkonan og börnin sjá um það

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 25. mars 2026 21:00

Messi og Antonella.

Antonela Roccuzzo, eiginkona Lionel Messi, hefur opnað sig um áhugamál sitt og sagt frá sérstökum safni á heimili fjölskyldunnar í Flórída.

Roccuzzo, sem býr ásamt Messi og þremur sonum þeirra í glæsilegu húsi, er mikill Lego-aðdáandi og hefur safnað fjölda verkefna sem hún vill ekki taka í sundur. Hún segir að fjölskyldan hafi komið sér upp svæði þar sem þau sýna Lego-smíðarnar sínar.

Í viðtali við Harper’s Bazaar sagði hún að uppáhalds verkefnið sitt væri Hogwarts-kastalinn. „Hann er risastór og ég er heilluð af honum. Börnin mín og ég erum með eins konar safn þar sem við sýnum allar Lego-smíðarnar okkar,“ sagði hún.

Hjónin eiga þrjá syni, Thiago, Mateo og Ciro, og segir Roccuzzo að móðurhlutverkið hafi haft mest áhrif á hana. „Það sem breytti mér mest sem manneskju var að verða móðir. Frá þeim tímapunkti hafa börnin mín alltaf verið í forgangi,“ sagði hún.

Elsti sonurinn, Thiago, hefur þegar stigið sín fyrstu skref í knattspyrnu og æfir með yngri flokkum Inter Miami. Fjölskyldulífið virðist því í fyrirrúmi hjá Messi og Roccuzzo utan vallar.

Segir tíma til kominn að sýna konum þá virðingu að ráða almennilega dómara

Segir tíma til kominn að sýna konum þá virðingu að ráða almennilega dómara
Sonur Ronaldo æfir með Real Madrid – Þó nokkur áhugi á honum

Sonur Ronaldo æfir með Real Madrid – Þó nokkur áhugi á honum
Senda frá sér yfirlýsingu í kjölfar mikillar reiði – Umdeildur þjóðernissinni kom í heimsókn

Senda frá sér yfirlýsingu í kjölfar mikillar reiði – Umdeildur þjóðernissinni kom í heimsókn
Walcott varar ungstirni Arsenal við

Walcott varar ungstirni Arsenal við
United hefur mikinn áhuga á spænska stjóranum – Eftirsóttur víða

United hefur mikinn áhuga á spænska stjóranum – Eftirsóttur víða
Pirringur vegna síðasta sumars gæti haft áhrif á leit Liverpool að eftirmanni Salah

Pirringur vegna síðasta sumars gæti haft áhrif á leit Liverpool að eftirmanni Salah
Fjöldi manns handtekinn í tengslum við veðmálahneyksli

Fjöldi manns handtekinn í tengslum við veðmálahneyksli
Raunverulegur möguleiki á skiptum lykilmannsins í sumar

Raunverulegur möguleiki á skiptum lykilmannsins í sumar
Segist sakna enska boltans

Segist sakna enska boltans
Rooney setur stórt spurningamerki við stöðu stjörnunnar – Líkir því við góðgerðastarfsemi þegar hann var settur inn á

Rooney setur stórt spurningamerki við stöðu stjörnunnar – Líkir því við góðgerðastarfsemi þegar hann var settur inn á
Steve Cooper beðinn afsökunar vegna furðulegra ásakanna

Steve Cooper beðinn afsökunar vegna furðulegra ásakanna
Vilja fresta til að undirbúa sig betur fyrir einvígið við Liverpool – Andstæðingurinn allt annað en sáttur og sakar þá um óvirðingu

Vilja fresta til að undirbúa sig betur fyrir einvígið við Liverpool – Andstæðingurinn allt annað en sáttur og sakar þá um óvirðingu
