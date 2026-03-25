Furðulegt safn á heimili Messi – Eiginkonan og börnin sjá um það

Antonela Roccuzzo, eiginkona Lionel Messi, hefur opnað sig um áhugamál sitt og sagt frá sérstökum safni á heimili fjölskyldunnar í Flórída.
Roccuzzo, sem býr ásamt Messi og þremur sonum þeirra í glæsilegu húsi, er mikill Lego-aðdáandi og hefur safnað fjölda verkefna sem hún vill ekki taka í sundur. Hún segir að fjölskyldan hafi komið sér upp svæði þar sem þau sýna Lego-smíðarnar sínar.
Í viðtali við Harper’s Bazaar sagði hún að uppáhalds verkefnið sitt væri Hogwarts-kastalinn. „Hann er risastór og ég er heilluð af honum. Börnin mín og ég erum með eins konar safn þar sem við sýnum allar Lego-smíðarnar okkar,“ sagði hún.
Hjónin eiga þrjá syni, Thiago, Mateo og Ciro, og segir Roccuzzo að móðurhlutverkið hafi haft mest áhrif á hana. „Það sem breytti mér mest sem manneskju var að verða móðir. Frá þeim tímapunkti hafa börnin mín alltaf verið í forgangi,“ sagði hún.
Elsti sonurinn, Thiago, hefur þegar stigið sín fyrstu skref í knattspyrnu og æfir með yngri flokkum Inter Miami. Fjölskyldulífið virðist því í fyrirrúmi hjá Messi og Roccuzzo utan vallar.