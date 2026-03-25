Blaðamaður Morgunblaðsins segir menn vísvitandi svindla – Kallar eftir breytingum

Jóhann Ingi Hafþórsson, blaðamaður Morgunblaðsins, hefur fengið nóg af því að knattspyrnumenn svindli og séu vísvitandi að tefja leikinn.
Þetta kemur fram í grein frá Jóhanni í Morgunblaði dagsins en hann tekur dæmi eftir að hafa legið yfir sjónvarpinu um helgina
„Hann byrjaði á að ræða úrslitaleik í enska deildarbikarnum þar sem Manchester City vann sannfærandi sigur á Arsenal. „Hvað eftir annað gerðu leikmenn beggja liða rosalega mikið úr nákvæmlega ekki neinu og lágu eftir þegar það var ekkert að þeim,“ skrifar Jóhann í Morgunblaðið og heldur áfram.
„Viktor Gyökeres framherji Arsenal fékk t.a.m. spjald á varnarmann City þegar hann hrundi niður við litla snertingu, hélt lengi um ökklann á sér og lá eftir. Hinum megin lá Rayan Cherki eftir lengi, kvartaði og kveinaði og glotti síðan í myndavélina til að viðurkenna að hann hafi nú verið að leika sér smá. Þessi hegðun leikmanna hefur færst í vöxt undanfarin ár og hún er hundleiðinleg.“
Jóhann fór næst yfir leik Leeds og Brentford þar sem hann fékk sig fullsaddan af svindli. „Þar kom upp atvik í seinni hálfleik. Leeds gerði tvöfalda skiptingu og mínútu síðar settist Caoimhin Kelleher markvörður Brentford í grasið og þóttist vera meiddur. Allir leikmenn Brentford fóru á fund á hliðarlínunni til að ræða hvernig ætti að bregðast við skiptingunni. Allir vissu hvað var að gerast en dómarinn varð að stöðva leikinn.“
Það þarf einhvers konar reglubreytingu til að lið hætti að hægja á leikjum með hreinu svindli.“