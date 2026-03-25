Fimmtudagur 26.mars 2026

Bjartsýnn á að geta spilað á næstu vikum

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 25. mars 2026 22:00

Matthijs de Ligt er enn bjartsýnn á að spila aftur fyrir Manchester United áður en tímabilinu lýkur.

Hollenski miðvörðurinn hefur ekki leikið síðan 30. nóvember vegna bakmeiðsla, en upphaflega var talið að hann yrði aðeins frá í stuttan tíma. Meiðslin hafa hins vegar reynst flóknari en fyrst var haldið.

Þrátt fyrir það stefnir De Ligt á að snúa aftur fyrir lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar sem fer fram í maí. Michael Carrick, knattspyrnustjóri United, hefur þó ekki viljað útiloka að hann spili ekki aftur á tímabilinu.

De Ligt hefur ekki enn getað æft á grasvelli og hefur verið í stöðugri meðferð hjá félaginu í Carrington. Framfarir hafa þó átt sér stað og þess vegna hafa hvorki leikmaðurinn né félagið ákveðið að grípa til aðgerðar.

Heimildir herma að erfitt sé að setja nákvæma tímalínu á endurkomu hans þar sem um sé að ræða flókið bakvandamál en ekki hefðbundið vöðvameiðsli.

Manchester United á sjö leiki eftir á tímabilinu og næsti leikur liðsins er gegn Leeds þann 13. apríl.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Strákarnir okkar léttir, ljúfir og kátir í kuldanum – Sjáðu frá æfingu liðsins

Vilja endurnýja kynnin við leikmann Tottenham

Sonur Ronaldo æfir með Real Madrid – Þó nokkur áhugi á honum

Tvö ensk félög vilja Fabregas

Þakklátur Sóli Hólm bregst við tíðindum gærdagsins – „Fyrstu viðbrögð eru uppnám“

United hefur mikinn áhuga á spænska stjóranum – Eftirsóttur víða

Þetta eru líklegustu áfangastaðir Salah

Segir tíðinda að vænta frá Anfield

Raunverulegur möguleiki á skiptum lykilmannsins í sumar

Liverpool og United áhugasöm

Útskýrir hvers vegna hann var í símanum á meðan leik stóð

Steve Cooper beðinn afsökunar vegna furðulegra ásakanna

