Bjartsýnn á að geta spilað á næstu vikum

Matthijs de Ligt er enn bjartsýnn á að spila aftur fyrir Manchester United áður en tímabilinu lýkur.
Hollenski miðvörðurinn hefur ekki leikið síðan 30. nóvember vegna bakmeiðsla, en upphaflega var talið að hann yrði aðeins frá í stuttan tíma. Meiðslin hafa hins vegar reynst flóknari en fyrst var haldið.
Þrátt fyrir það stefnir De Ligt á að snúa aftur fyrir lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar sem fer fram í maí. Michael Carrick, knattspyrnustjóri United, hefur þó ekki viljað útiloka að hann spili ekki aftur á tímabilinu.
De Ligt hefur ekki enn getað æft á grasvelli og hefur verið í stöðugri meðferð hjá félaginu í Carrington. Framfarir hafa þó átt sér stað og þess vegna hafa hvorki leikmaðurinn né félagið ákveðið að grípa til aðgerðar.
Heimildir herma að erfitt sé að setja nákvæma tímalínu á endurkomu hans þar sem um sé að ræða flókið bakvandamál en ekki hefðbundið vöðvameiðsli.
Manchester United á sjö leiki eftir á tímabilinu og næsti leikur liðsins er gegn Leeds þann 13. apríl.