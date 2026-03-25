Ætlar ekki að stunda kynlíf aftur fyrr en að maðurinn sem hún hatar verður rekinn úr starfi

Daniella Chavez, fyrirsæta og áhrifavaldur, hefur sett fram óvenjulegt skilyrði gagnvart knattspyrnufélaginu sem hún styður, O’Higgins í Chile.
Chavez, sem er þekkt fyrir starf sitt á OnlyFans, segist ekki ætla að birta meira af efni sínu fyrr en félagið lætur þjálfarann Lucas Bovaglio fara. Hún er afar ósátt við gengi liðsins á tímabilinu, en O’Higgins er sem stendur í níunda sæti deildarinnar eftir sjö umferðir.
Liðið hefur unnið þrjá leiki, gert eitt jafntefli og tapað þremur, auk þess að detta út úr undankeppni Copa Libertadores gegn Tolima frá Kólumbíu. Síðustu úrslit, þar á meðal tvö jafntefli, hafa aukið óánægju stuðningsmanna.
„Hann hefur tekið af mér ástríðuna af því að stunda kynlíf, ég vil að hann fari. Hann er óþolandi, ég verð ekki nakin á nýjan leik fyrr en að hann verður rekinn,“ sagði Chavez.
Chavez lét skoðun sína skýrt í ljós á samfélagsmiðlum þar sem hún gagnrýndi þjálfarann harðlega og sagði frammistöðu liðsins hafa haft áhrif á daglegt líf sitt.
Hún hefur áður vakið athygli með ummælum sínum og nýtur mikillar athygli á netinu, sem gæti haft áhrif á umræðuna meðal stuðningsmanna félagsins.
Óljóst er hvort félagið muni bregðast við kröfum hennar.