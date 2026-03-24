Vill helst fara til Real Madrid í sumar

Enzo Fernandez, miðjumaður Chelsea, er sagður opinn fyrir því að ganga til liðs við Real Madrid í sumar.
Samkvæmt Talskport myndi það teljast draumaskipti fyrir argentínska landsliðsmanninn að færa sig til spænska stórliðsins. Real Madrid hefur þó enn ekki lagt fram formlegt tilboð, en félagið er sagt vinna að því að setja saman lista yfir möguleg skotmörk á miðjunni.
Þrátt fyrir áhuga Fernandez er staða hans hjá Chelsea skýr. Félagið lítur á hann sem lykilmann til framtíðar og hefur engan áhuga á að selja hann. Hann er samningsbundinn til ársins 2032 og því í sterkri stöðu innan félagsins.
Heimildir herma að Chelsea myndi aðeins íhuga að selja ef til kæmi algjörlega ómótstæðilegt tilboð, en jafnvel þá er vilji félagsins að halda honum áfram.
Fernandez kom til Chelsea fyrir metfé og hefur verið einn mikilvægasti leikmaður liðsins síðan þá. Framtíð hans gæti þó ráðist á næstu mánuðum ef Real Madrid ákveður að stíga fastar til jarðar.