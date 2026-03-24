Vill fara frítt til Barcelona í sumar

Bernardo Silva, miðjumaður Manchester City, hefur áhuga á því að ganga til liðs við Barcelona þegar samningur hans rennur út í sumar.
Portúgalski landsliðsmaðurinn, sem er 31 árs gamall, hefur lengi verið orðaður við spænska stórliðið og virðist nú hallast að því að færa sig um set. Samkvæmt Sport á Spáni er Barcelona einn helsti áfangastaður hans.
Silva hefur þó áhyggjur af samkeppni innan hópsins, þar sem Barcelona býr nú þegar yfir fjölda ungra og tæknilega sterkra miðjumanna. Það gæti haft áhrif á leikminútur hans og hlutverk innan liðsins.
Þrátt fyrir það er áhuginn gagnkvæmur og félagið hefur áður sýnt vilja til að fá hann í sínar raðir.
Framtíð Silvu gæti því ráðist á næstu mánuðum, þar sem hann þarf að vega og meta hvort Barcelona sé rétti kosturinn fyrir næsta kafla á ferlinum.