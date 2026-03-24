Útskýrir hvers vegna hann var í símanum á meðan leik stóð

Memphis Depay, leikmaður Corinthians, vakti athygli er hann notaði síma á varamannabekknum í 1-1 jafntefli gegn Flamengo á sunnudag.
Depay, sem er 32 ára og fyrrum leikmaður liða eins og Atletico Madrid, Barcelona og Manchester United, fór af velli á 22. mínútu og sagði að hann hefði verið að senda hollenska læknateyminu upplýsingar um meiðsli sín fyrir landsleikjahlé.
„Ég kom út til að styðja liðið mitt á meðan ég hefði getað verið inni í klefanum,“ skrifaði hann á X til að útskýra sitt mál.
Depay verður ekki með í komandi vináttulandsleikjum gegn Noregi og Ekvador vegna meiðslanna, en Holland undirbýr sig fyrir HM vestan hafs í sumar.