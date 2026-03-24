United sagt vilja kaupa vonarstjörnu Arsenal í sumar

Manchester United hefur áhuga á því að fá vinstri bakvörðinn Myles Lewis-Skelly frá Arsenal í sumar.
Hinn 19 ára gamli Englendingur er talinn vera spennandi kostur til framtíðar og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína. Samkvæmt heimildum er United þegar farið að leggja grunn að mögulegum samningi.
Lewis-Skelly er talinn einn efnilegasti ungi leikmaður Arsenal og hefur einnig komið við sögu með enska landsliðinu. Því kæmi það á óvart ef Arsenal myndi samþykkja að selja hann til erkifjendanna í Manchester.
Lewis-Skelly var í stóru hlutverki á síðustu leiktíð en fær lítið traust hjá Mikel Arteta á þessu tímabili.
Manchester United er að skoða leiðir til að styrkja vörnina og lítur á Lewis-Skelly sem langtímalausn í stöðunni. Ekki liggur þó fyrir hvort formleg viðræða hafi hafist milli félaganna.