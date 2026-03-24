United ekki byrjað að ræða við neinn um stjórastólinn í sumar

Manchester United hefur enn ekki haft samband við neina mögulega kandídata fyrir stöðu næsta knattspyrnustjóra félagsins.
Samkvæmt Sky Sports hyggjast forráðamenn félagsins ekki flýta sér í ákvörðuninni og vilja frekar gefa sér tíma til að finna réttan einstakling í starfið fyrir næsta tímabil. Félagið stefnir á að ráða nýjan stjóra til frambúðar í sumar.
Óvissa hefur ríkt um þjálfarastöðuna undanfarið, en Michael Carrick hefur stýrt liðinu tímabundið og náð góðum árangri. Þrátt fyrir það virðist stjórnin vilja skoða fleiri valkosti áður en endanleg ákvörðun verður tekin.
Manchester United leggur áherslu á að vanda valið og tryggja að næsti stjóri passi við langtímastefnu félagsins. Því er ljóst að ferlið gæti tekið tíma og fleiri nöfn gætu komið til skoðunar á næstu vikum.