Umboðsmaður Sesko ósáttur með hlutverk hans og nafnið sem er reynt að setja á hann

Umboðsmaður Benjamin Sesko hefur hafnað því að skjólstæðingur hans sé kallaður „super sub“ og vill meina að framherjinn eigi skilið stærra hlutverk hjá Manchester United.
Sesko, sem gekk til liðs við United frá RB Leipzig í sumar fyrir háa upphæð, hefur skorað níu mörk á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni. Sjö þeirra hafa komið eftir áramót, þar sem hann hefur haft mikil áhrif undir stjórn Michael Carrick.
Slóvenski framherjinn, sem er 22 ára, hefur byrjað 13 leiki og komið inn af bekknum í 13 til viðbótar. Hann hefur nýst vel sem varamaður og skorað mikilvæg mörk, þar á meðal sigurmark gegn Fulham og Everton, jöfnunarmark á lokamínútum gegn West Ham og mark sem tryggði sigur gegn Aston Villa.
Þessi frammistaða hefur leitt til þess að hann hefur verið kallaður „super sub“, en umboðsmaður hans Elvis Basanovic er ekki hrifinn af þeirri skilgreiningu.
„Mér líkar það ekki. Ég vil frekar kalla hann ‘super striker’,“ sagði hann.
„Benjamin er heilsteyptur framherji. Hann hefur skorað jafnmörg mörk sem byrjunarliðsmaður og sem varamaður,“ bætti hann við.
Basanovic telur að Sesko eigi skilið að vera talinn lykilframherji og fá fleiri tækifæri í byrjunarliðinu.