Tottenham að melta það hvort reka eigi Tudor á næstu dögum

Tottenham stendur frammi fyrir erfiðri ákvörðun varðandi framtíð bráðabirgðaþjálfarans Igor Tudor eftir áframhaldandi erfiðan gang liðsins.
Samkvæmt heimildum er staða Tudor í mikilli óvissu og forráðamenn félagsins íhuga nú hvort rétt sé að binda enda á veru hans við stjórnvölinn. Gengi Tottenham hefur valdið áhyggjum og tímabilið er sagt vera komið í ákveðna krísu.
Landsleikjahléið er talið hentugur tími fyrir stjórnendur félagsins til að taka ákvörðun um næstu skref. Þar gefst svigrúm til að gera breytingar án þess að hafa áhrif á leikjadagskrá liðsins.
Tudor tók við liðinu sem tímabundinn þjálfari, en framtíð hans gæti nú ráðist á næstu dögum. Hann hefur ekki unnið deildarleik og átt í miklum vandræðum.