Steve Cooper beðinn afsökunar vegna furðulegra ásakanna

Þjálfari Bröndby, Steve Cooper, hefur fengið afsökunarbeiðni eftir ásakanir frá landsliðsþjálfara Bosníu.
Sergej Barbarez hélt því fram að Cooper hefði skilið Benjamin Tahirovic eftir utan hóps í síðustu leikjum vegna þess að Wales mætir Bosníu í umspili fyrir HM, en Cooper er velskur.
Bröndby hafnaði þessu alfarið og sagði ákvörðunina hafa verið tekna sameiginlega innan félagsins.
Nú hefur Tahirovic sjálfur haft samband við Cooper og beðist afsökunar, og forráðamenn Bröndby hafa útskýrt málið fyrir Barbarez.
Leikur Wales og Bosníyfer fram á fimmtudag, þar sem sæti í úrslitaleik umspilsins er undir.