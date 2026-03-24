Staðfesta að Sancho sé komin í viðræður við sitt gamla félag

Jadon Sancho, kantmaður Manchester United og enska landsliðsins, gæti verið á leið aftur til Borussia Dortmund.
Sancho, sem er 25 ára gamall og er nú á láni hjá Aston Villa, hefur samkvæmt Sky í Þýskalandi átt viðræður við þýska félagið um mögulegt endurkomu. Talið er að hann sé tilbúinn að taka á sig launalækkun til að ganga frá samningi.
Enski leikmaðurinn sló í gegn hjá Dortmund áður en hann gekk til liðs við Manchester United, en hefur átt erfitt uppdráttar á Englandi síðustu ár.
Samkvæmt fréttum gæti hann snúið aftur til Dortmund á frjálsri sölu þegar samningur hans rennur út, sem myndi auðvelda félaginu að klófesta hann.