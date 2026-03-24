Spænski stjórinn gæti söðlað um innan ensku úrvalsdeildarinnar

Crystal Palace hefur sett Andoni Iraola, stjóra Bournemouth, á lista yfir mögulega eftirmenn Oliver Glasner.
Glasner hefur þegar staðfest að hann muni yfirgefa Palace í sumar og Iraola er einnig talinn líklegur til að skipta um starfsvettvang þegar samningur hans rennur út.
Iraola hefur vakið athygli fyrir sókndjarfan og skemmtilegan leikstíl hjá Bournemouth og skilaði liðinu í 9. sæti á síðustu leiktíð.
Fleiri nöfn eru í umræðunni, þar á meðal Marco Silva hjá Fulham.
Iraola hefur einnig verið orðaður við endurkomu til Athletic Bilbao, en segist sjálfur ánægður í núverandi starfi.