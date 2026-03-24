Mauricio Pochettino, fyrrum stjóri Chelsea og Tottenham, segist sakna enska boltans.
Pochettino, sem tók við bandaríska landsliðinu haustið 2024 og mun stýra því á Heimsmeistaramótinu í sumar, ræddi ást sína á Englandi og umhverfinu þar í nýju viðtali.
„Ég elska landið, menninguna og sérstaklega fótboltamenninguna. Fyrir fólk sem er metnaðargjarnt er þetta fullkominn staður því þú þarft alltaf að gefa allt,“ sagði hann til að mynda.
Pochettino hefur af og til verið orðaður við endurkomu til Englands. Í viðtalinu sagðist hann vilja snúa aftur einn daginn en að hann væri afar sáttur í núverandi starfi sínu eins og er.