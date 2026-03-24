Segist elska Óskar en er mjög hugsi eftir helgina – „Af hverju þarf hann að finna upp hjólið?“

Mikael Nikulásson, stuðningsmaður KR óttast að lið sitt nái ekki miklum árangri í sumar eftir tap gegn Fylki í úrslitum Lengjubikarsins um helgina. KR tapaði leiknum í vítaspyrnukeppni.
Arnar Freyr Ólafsson markvörður KR fékk að líta rauða spjaldið í leiknum sem reyndist dýrt, Mikael gagnrýnir hvernig Óskar lætur markvörðinn koma upp á völlinn.
„Ég er byrjaður að sjá að þetta verði alveg eins og í fyrra, ég er ekki að segja tíunda sæti. Ég talaði um það að Óskar væri að tala um að hann ætlaði að vera ýktari en í fyrra. Það á að vera 3-1 í hálfleik ef markvörðurinn er í markinu, hann fær svo rauða spjaldið af því að hann er úti á miðju. Ég horfði á byrjunarliðið, þetta er sama lið og í fyrra fyrir utan Arnór Ingva sem var í banni. Varnarlega er þetta bara grín,“ sagði Mikael í Þungavigtinni í gær.
Mikael rifjaði þá upp leik frá árinu 1999 þegar hann var leikmaður Fylkis.
„Ég spilaði ekki marga úrslitaleiki í meistaraflokki, ég spilaði úrslitaleik á móti KR 1999 í Reykjavíkurmótinu. Þessi leikur var í maí á Fylkisvelli, bæði KR og Fylkir voru með betri lið þá en þau voru með í dag. Ég spilaði frammi í þessum leik og við töpuðum 1-0, það var helvíti erfitt að skapa sér færi. KR var með Andra Sigþórs og Gumma Ben frammi.“
„KR vann 1-0 og þetta var ekkert skemmtilegur leikur, þeir fóru inn í sumarið og urðu Íslands og bikarmeistarar. Þeir fara nú í úrslitaleik gegn Fylki, þeir skora fjögur mörk og þetta er svakalega skemmtilegt. Hvort vilja KR-ingar vinna 1-0 í leiðinlegum leik eða spila þennan frábæra fótbolta og skora þessi mörk. En eiga ekki séns á því að verða Íslandsmeistarar, hvað vilja KR-ingar? Þeir vinna ekki titla svona, þú vinnur ekki titla þegar þú færð fjögur mörk á þig gegn Fylki.“
Mikael skilur ekki af hverju Óskar er að láta markvörðurinn koma svona fram völlinn.
„Hvað er verið að stefna að? Mér finnst Óskar besti þjálfarinn í þessari deild en það þarf að spila varnarleik. Markvörðurinn eyðileggur leikinn, ef þeir spila sama fótbolta en markvörðurinn er bara þar sem hann á að vera þá vinna þeir þennan leik. Var James Trafford á miðjunni þegar City var að sundurspila Arsenal um helgina? Af hverju þarf Óskar að finna upp hjólið, markvörðurinn gaf mark og fékk rautt spjald. KR voru stórkostlegir í fyrri hálfleik, hefðu getað skorað tíu mörk en töpuðu samt leiknum. Ég elska Óskar og mun alltaf gera það, er verið að reyna að fá á sig mörk til að vinna 5-4.“
„AF hverju tekur hann ekki hanskana af markverðinum? Til hvers er hann með hanska, hann snertir boltann oftar við miðjuna enn í vítateig. Það er skandall að KR tapi fyrir þessu liði Fylkis,“ sagði Mikael sem var nokkuð heitt í hamsi.