Rooney setur stórt spurningamerki við stöðu stjörnunnar – Líkir því við góðgerðastarfsemi þegar hann var settur inn á

Wayne Rooney, goðsögn Manchester United og enska landsliðsins, setur spurningamerki við stöðu Phil Foden hjá Manchester City eftir úrslitaleik deildabikarsins.
Foden kom aðeins inn á í uppbótartíma í 2-0 sigri á Arsenal, en enski landsliðsmaðurinn hefur ekki verið í stóru hlutverki undanfarið.
„Þetta leit út eins og góðgerðarskipting, bara til að koma honum inn á,“ sagði Rooney um málið.
Foden hefur verið algjör lykilmaður fyrir City undanfarin ár, en hann hefur átt erfitt uppdráttar undanfarið og Pep Guardiola frekar treyst á aðra leikmenn.